13:50
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Столкновения под Радой: задержан один участник митинга

497 Читати новину українською
Столкновения под Радой
Столкновения под Радой / фото пресс-службы полиции

Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Для охраны правопорядка во время мероприятия привлечены 500 правоохранителей.

Такую информацию сообщили в полиции.

Читайте также: Во время Марша равенства в Киеве пострадали противники ЛГБТ

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", – сообщают в полиции.

Также в полиции сообщили, что заявки о проведении митинга заранее были представлены в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, во вторник, 19 июня, под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. В митинге привлечены до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот. К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.

 

Теги: Верховная Рада Полиция протесты столкновения Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сегодня, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 65
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1287
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 253
Ми всі однакові чи рівноправні?
сегодня, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 401
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 июня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 922
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук