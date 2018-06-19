Столкновения под Радой: задержан один участник митинга

Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Для охраны правопорядка во время мероприятия привлечены 500 правоохранителей.

Такую информацию сообщили в полиции.

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"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", – сообщают в полиции.

Также в полиции сообщили, что заявки о проведении митинга заранее были представлены в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, во вторник, 19 июня, под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. В митинге привлечены до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот. К митингующим вышла первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она предложила создать инициативную группу, которая смогла бы вести переговоры.