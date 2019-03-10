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      Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: организаторов инцидента внесли в базу "Миротворца"

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      Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах
      Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах / Фото из открытых источников

      В базу сайта "Миротворец", а именно – в его раздел "Чистилище" попали лица, которых подозревают в организации беспорядков в Черкассах во время визита президента Порошенко в город. Да, в перечень "Миротворца" попали несколько активистов "Национального корпуса", в частности, председатель Черкасского отделения партии – Дмитрий Кухарчук.

      24 канал сообщал, что члены организации "Нацкорпус" 9 марта устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Да, активисты требовали от главы государства честного расследования резонансного дела о хищениях в "Укроборонпроме". В рамках акции члены "Нацкорпуса" хотели подойти ближе к сцене, где выступал гарант, однако этому помешали правоохранители. В результате – вспыхнула потасовка, пострадали 22 полицейских, 19 пришлось госпитализировать. Двух организаторов беспорядков правоохранители задержали.

      Читайте также: Столкновения в Черкассах во время выступления Порошенко: полиция задержала организаторов инцидента

      Среди них – председатель Черкасского областного отделения "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук. Однако, мужчину не только задержала полиция, его вместе с соратниками оперативно внесли в базу сайта "Миротворец".

      Организатор нападения на сотрудников Нацполиции 9 марта в Черкассах. Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и маршей под прикрытием националистических и патриотических лозунгов,
      – пишут о Кухарчука на сайте.

      Дмитро Кухарчук

      Дмитрий Кухарчук в базе "Миротворца"

      Кроме него, в "Чистилище" загремели председатель молодежного крыла отделения "Нацкорпуса" в Черкасской области Иван Хижняк, активисты Игорь Зайчук и Ян Антонюк, а также – ветеран АТО Олег Толмачев.

      Что такое "Миротворец"?Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Хищение в оборонной отрасли Украины расследовали журналисты Bihus.Info. Они выяснили, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставку этих деталей проводили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Таким образом участникам преступной схемы удалось разворовать не менее 250 миллионов гривен.

      Соответствующие соглашения участники сделок организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      По данным журналистов, к сделкам в оборонной сфере причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. У фигурантов скандала, в частности – у Гладковских и Букина.

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      Теги: Новости Украины Протесты Петр Порошенко Миротворец Полиция Национальный корпус Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости политики
      Источник: 24 Канал
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