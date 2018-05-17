Столкновения со стрельбой произошли в Одессе: обнародовано видео
На улице Вильямса в Одессе вспыхнул конфликт, во время которого произошла стрельба.
Инцидент произошел в заведении Family Cafe вечером 16 мая.
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Как пишет одесское издание "Думская", ссора произошла между посетителями заведения. Во время перепалки один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в потолок.
На место инцидента прибыла полиция. Правоохранители обыскали участников конфликта и изъяли у них оружие.
Впоследствии в полиции уточнили, что конфликт возник между группой посетителей и персоналом кафе. Сотрудники заведения вызвали сотрудников службы охраны.
Как следствие уже на улице один из посетителей заведения выстрелил в воздух. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Конфликт со стрельбой произошел в Одессе
Очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с места разборок.