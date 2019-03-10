Столкновения в Черкассах во время выступления Порошенко: полиция задержала организаторов

Полиция задержала 2 организаторов столкновений "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах, которые вспыхнули 9 марта во время выступления президента Петра Порошенко. Задержанным вменяют организацию людей для совершения хулиганства и нанесения телесных повреждений полицейским, охранявших общественный порядок.

Сейчас продолжаются следственные действия и полиция решает вопрос об объявлении задержанным подозрения в угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа и хулиганстве.

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Среди задержанных оказался председатель Черкасской областной ячейки "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук.

Задержание происходило с оружием, жестко, без объявления обвинений и с применением силы, разбили автомобили. Сейчас дома у наших активистов проходят обыски,

– сообщили в Черкасской ячейке "Нацкорпуса".

Обшук у Дмитро Кухарчук. Понятих не запросили. Вдома нікого. Опубліковано Костянтином Мірошниченком Неділя, 10 березня 2019 р.

Что известно о столкновениях в Черкассах с участием "Нацкрпуса"?

Члены организации "Нацкорпус" устроили в Черкассах акцию по случаю визита в город президента Петра Порошенко. Активисты требовали от главы государства честного расследования скандального дела о коррупции на госпредприятии "Укроборнпром". В частности, требовали посадить фигурантов дела заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

В рамках своей акции сначала члены "Нацкорпуса" пришли во Дворец "дружбы народов", где выступал Порошенко, и хотели подойти ближе к сцене. Однако этому помешали правоохранители. Тогда и вспыхнули столкновения активистов с полицией, в результате чего пострадали 22 правоохранителя. Из пострадавших 19 человек госпитализировали.

В полиции заявляют, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, зажгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

Полиции все же удалось оттеснить представителей "Нацкорпуса". Правоохранители открыли 2 дела по факту столкновений.

Перед схватками в Черкассах активисты "Нацкорпуса" вместе с ветеранами войны на Донбассе пришли на Майдан Независимости в Киеве. Участники этой акции пытались привлечь внимание общества к скандалу с хищением в "Укроборонпроме".

Смотрите видео с места столкновений "Нацкорпуса" с полицией в Черкассах:

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



По данным журналистов, к сделкам в оборонной сфере причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



​В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у фигурантов скандала, в частности – у Гладковских и Букина.