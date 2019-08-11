04:50
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Столкновения в Иерусалиме за доступ к Храмовой горе: много пострадавших – фото и видео

      565 Читати новину українською
      Столкновения в Иерусалиме
      Столкновения в Иерусалиме / www.letemps.ch

      В Иерусалиме произошли массовые столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Вследствие драк пострадали по меньшей мере 65 человек.

      Почему произошли столкновения

      В Иерусалиме мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Дело в том, что мусульмане 11 августа отмечают один из величайших своих праздников – Курбан-Байрам. А у иудеев наоборот – день траура – Тиша Бе Ав, сообщили The Jerusalem Post.

      Читайте также: Грузия без русских: как изменилась жизнь грузин после протестов

      Обычно Храмовую гору в Иерусалиме закрывают для посторонних посетителей во время мусульманских праздников. А когда иудейские и мусульманские праздники приходятся на один день, то еврейские организации просят не закрывать проход для иудеев.

      Из-за этого и возник конфликт. И даже привел к стычкам. Мусульмане пытались не допустить иудеев к Храмовой горе и мечети Аль Акса. Чтобы остановить беспорядки, израильским правоохранителям даже пришлось применить свето-шумовые гранаты. Пострадали по меньшей мере 65 человек, среди них – четверо израильских полицейских и 61 палестинец (15 – в больнице).

      Что происходило в Иерусалиме: смотрите фото (Getty Images)

      Ізраїль
      Ізраїль
      Ізраїль
      Ізраїль
      Ізраїль
      Ізраїль
       

      Смотрите видео: Конфликт в Израиле

      Смотрите видео: Стычки за доступ с Храмовой горе

       

      blog_ava
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      11 августа
      176
      Теги: Новости Израиля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      555
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1244
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук