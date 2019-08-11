Столкновения в Иерусалиме за доступ к Храмовой горе: много пострадавших – фото и видео

В Иерусалиме произошли массовые столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции. Вследствие драк пострадали по меньшей мере 65 человек.

Почему произошли столкновения

В Иерусалиме мусульмане и иудеи не поделили Святое место. Дело в том, что мусульмане 11 августа отмечают один из величайших своих праздников – Курбан-Байрам. А у иудеев наоборот – день траура – Тиша Бе Ав, сообщили The Jerusalem Post.

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Обычно Храмовую гору в Иерусалиме закрывают для посторонних посетителей во время мусульманских праздников. А когда иудейские и мусульманские праздники приходятся на один день, то еврейские организации просят не закрывать проход для иудеев.

Из-за этого и возник конфликт. И даже привел к стычкам. Мусульмане пытались не допустить иудеев к Храмовой горе и мечети Аль Акса. Чтобы остановить беспорядки, израильским правоохранителям даже пришлось применить свето-шумовые гранаты. Пострадали по меньшей мере 65 человек, среди них – четверо израильских полицейских и 61 палестинец (15 – в больнице).

Что происходило в Иерусалиме: смотрите фото (Getty Images)















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