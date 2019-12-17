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      Противники рынка земли подрались с полицией в Киеве, есть пострадавшие: видео

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      Столкновения возле парламента / Скриншот из видео 112 канала

      Вблизи Верховной Рады протестующие пытались пронести через границу полиции пакеты с палатками. Правоохранители их задержали. В ответ митингующие распылили в лицо полицейских слезоточивый газ и вылили зеленку.

      В результате потасовки пострадали правоохранители и журналисты. Сейчас конфликты между протестующими и полицией продолжаются.

      Читайте также: "Евробляхеры" снова вышли на акцию протеста в Киеве: онлайн-трансляция

      В частности, стало известно, что в результате столкновений спецназа и митингующих пострадали журналистка и оператор Громадского.

      Столкновения между протестующими и полицией: смотрите видео

      Что известно об акции протеста

      Под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

      Митинг организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие примерно 1,5-2 тысячи человек.

      Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части вблизи здания Верховной Рады. Полиция усилила охрану в центре Киева из-за анонсированных массовых акций. Похожие протесты происходят по всей Украине.

      О рассмотрении законопроекта Верховной Радой

      В то же время перед заседанием Рады 17 декабря депутаты собрались на внеочередное заседание профильного комитета. Оно закончилось безрезультатно. А рассмотрение законопроекта о земельной реформе во втором чтении пока не стоит в повестке дня. Ведь ко второму чтению к нему подали более 4 тысяч правок. Хотя накануне глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря.

      Что известно о законопроекте по рынку земли

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту закона подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      не более 8% земли в области;
      не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

      По словам министра экономики Тимофея Милованова, если в Украине не запустить рынок земли, то ее экономика потеряет как минимум три процента ВВП, а это несколько миллиардов гривен.

      Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. А продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.

      земля ринок землі київ мітинг
      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Митинг аграриев под Верховной Радой: смотрите онлайн

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Рынок земли Протесты Новости Киева
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