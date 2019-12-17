Противники рынка земли подрались с полицией в Киеве, есть пострадавшие: видео

Вблизи Верховной Рады протестующие пытались пронести через границу полиции пакеты с палатками. Правоохранители их задержали. В ответ митингующие распылили в лицо полицейских слезоточивый газ и вылили зеленку.

В результате потасовки пострадали правоохранители и журналисты. Сейчас конфликты между протестующими и полицией продолжаются.

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В частности, стало известно, что в результате столкновений спецназа и митингующих пострадали журналистка и оператор Громадского.

️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Столкновения между протестующими и полицией: смотрите видео

Что известно об акции протеста

Под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

Митинг организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие примерно 1,5-2 тысячи человек.

Демонстранты начали ставить палатки на проезжей части вблизи здания Верховной Рады. Полиция усилила охрану в центре Киева из-за анонсированных массовых акций. Похожие протесты происходят по всей Украине.

О рассмотрении законопроекта Верховной Радой

В то же время перед заседанием Рады 17 декабря депутаты собрались на внеочередное заседание профильного комитета. Оно закончилось безрезультатно. А рассмотрение законопроекта о земельной реформе во втором чтении пока не стоит в повестке дня. Ведь ко второму чтению к нему подали более 4 тысяч правок. Хотя накануне глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря.

Что известно о законопроекте по рынку земли

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. К проекту закона подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

По словам министра экономики Тимофея Милованова, если в Украине не запустить рынок земли, то ее экономика потеряет как минимум три процента ВВП, а это несколько миллиардов гривен.

Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. А продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

Митинг аграриев под Верховной Радой: смотрите онлайн