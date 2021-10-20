Столкнулись сразу 5 машин: в Одесской области произошло смертельное ДТП

В Одесской области утром 20 октября произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу 5 автомобилей: 2 грузовика и 3 легковушки.

Авария произошла около 5:00 возле поселка Любашевка. К сожалению, три человека погибли.

Читайте также Бус с людьми на Прикарпатье столкнулся с легковушкой и перевернулся

Кроме того, есть пострадавшие. В телеграм-каналах пишут, что их более 20. Людям оказывают помощь.

Водителей просят объезжать место

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

Сейчас в сторону Одессы едут по Старокиевской трассе.

Смотрите видео с места ДТП:

Последние ДТП в Украине