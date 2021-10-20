Столкнулись сразу 5 машин: в Одесской области произошло смертельное ДТП
20 октября 2021 , 09:01Читати новину українською
Источник:полиция Одесской области
В Одесской области утром 20 октября произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу 5 автомобилей: 2 грузовика и 3 легковушки.
Авария произошла около 5:00 возле поселка Любашевка. К сожалению, три человека погибли.
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Кроме того, есть пострадавшие. В телеграм-каналах пишут, что их более 20. Людям оказывают помощь.
Водителей просят объезжать место
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.
Сейчас в сторону Одессы едут по Старокиевской трассе.
Смотрите видео с места ДТП:
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