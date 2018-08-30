"Столько низкопробного г*вна": Добкин грубо высказался об украинской музыке

Скандальный народный депутат Михаил Добкин грубо высказался в адрес украинской музыки, пытаясь раскритиковать работу языковых квот в радиоэфирах. Своими словами политик разозлил пользователей соцсетей.

Свое заявление об украинской музыке Добкин опубликовал в Twitter.

"Еду по трассе в машине. Слушаю радио. Столько низкопробного г*вна, что звучит из колонок по мовной квоте, я еще не слышал! Причем и по музыке, и по исполнению. Засилье чертей и кугутов! Где делись нормальные украинские музыканты и исполнители?! Откуда взялся весь этот непотреб?!", – говорится в заметке политика.

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Еду по трассе в машине. Слушаю радио. Столько низкопробного говна, звучащего из колонок по мовной квоте я ещё не слышал!

Причём и по музыке и по исполнению. Засилье чертей и кугутов! Где делись нормальные украинские музыканты и исполнители?! Откуда взялся весь этот непотреб?! — Добкин Михаил (@mdobkin) 28 августа 2018 г.

Такое заявление Добкина сильно разозлило интернет-пользователей.

Це ти, Міня, какцапський непотріб, а українська музика навпаки віджила після того, як з ефіру забрали все це мскльське гімно, яке туди ротом занесла ваша Альона Бандарєнка. Слава нації, Допа! — Video History (@histmov23) 29 августа 2018 г.

непотріб це твоє друге ім'я — ГО Порохокідзе (@pIebeian) 29 августа 2018 г.

Незрозуміло що заважає вам переїхати у сусідню країну, де ваші улюблені берьозки та кіркорови, і припинити мучити себе і нас цим плачем, переповненим комплексом меншовартості. Малоросії тут більше не буде, он навіть ваш недавній друг Кернес це збагнув — Львівський батяр (@KarpenkoBatjar) 29 августа 2018 г.