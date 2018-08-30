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"Столько низкопробного г*вна": Добкин грубо высказался об украинской музыке

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Добкин раскритиковал украинскую музыку
Добкин раскритиковал украинскую музыку / Newsroom.kh.ua

Скандальный народный депутат Михаил Добкин грубо высказался в адрес украинской музыки, пытаясь раскритиковать работу языковых квот в радиоэфирах. Своими словами политик разозлил пользователей соцсетей.

Свое заявление об украинской музыке Добкин опубликовал в Twitter.

"Еду по трассе в машине. Слушаю радио. Столько низкопробного г*вна, что звучит из колонок по мовной квоте, я еще не слышал! Причем и по музыке, и по исполнению. Засилье чертей и кугутов! Где делись нормальные украинские музыканты и исполнители?! Откуда взялся весь этот непотреб?!", – говорится в заметке политика.

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Такое заявление Добкина сильно разозлило интернет-пользователей.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Добкин Скандал Языковые квоты языковый вопрос Музыка
Источник: 24 канал
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