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Стоматологи назвали 5 продуктов для здоровья зубов

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5 продуктов, которые могут частично заменить зубную пасту
5 продуктов, которые могут частично заменить зубную пасту / denta-d.com.ua

Ученые нашли простое решение чистки зубов, когда под рукой нет зубной щетки и пасты.

Канадские стоматологи из университета Торонто провели исследования, в ходе которых выяснили, какие продукты могут помочь поддерживать гигиену ротовой полости, передает 7mednews.

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По их словам, эффективно помогут очистить рот от остатков пищи яблоки, которые содержат большое количество воды и полезных веществ. А из-за своей структуры этот фрукт поможет подлечить десны.

Свойства яблок укрепляют их и борются с бактериями, которые вызывают кариес. Особенно полезными для зубов будут зеленые сорта яблок.

Клубника также помогает защищать зубы от кариеса. А яблочная кислота ягоды очищает зубы и предотвращает их разрушение.

Брокколи богата клетчаткой и имеет полезные вещества, которые помогают уменьшить воспаление десен и защитить эмаль.

Защитить зубную эмаль поможет богатый белком, кальцием и фосфатом сыр. Он еще и укрепляет десны, костную систему и предотвращает распространение кариеса.

Стоматологи отмечают, апельсин реально может заменить зубную пасту. А все благодаря пектиновой, лимонной и аскорбиновой кислотам, которые помогают бороться с кариесом.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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