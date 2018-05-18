Стоматологи назвали главные причины возникновения кариеса

По данным исследования, 9 из 10 людей имеют кариес и проблемы с зубами. Для того, чтобы сохранить зубы, необходимо понять, почему у человека возникают такие проблемы.

Зубы могут портиться из-за плохого питания, пишет The Siver Times.

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Если вы употребляете жареную пищу больше, чем фрукты и овощи, то вскоре может появиться кариес.

Стоматологи отмечают, что проблемы с зубами могут возникнуть из-за хронических заболеваний. Кариес может появиться из-за длительной диеты или стресса, который перенес организм.

Недостаточная или неправильная чистка зубов приводит к зубным бляшкам, от чего и развивается кариес.

Не стоит также исключать наследственный фактор. Поэтому если у ваших родственников были проблемы с зубами, стоит следить за этим смолоду.

Стоматологи рекомендуют дважды в день чистить зубы, а также пользоваться ополаскивателем после каждого приема пищи. Не стоит и забывать про зубную нить.

К слову, жидкости для полоскания полости рта становятся все популярнее. Но стоматологи убеждают, что не всегда человеку нужно их использовать.