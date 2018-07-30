Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться

По статистике 56% всех больных гепатитом заразились этим вирусом после посещения стоматолога. Как и почему происходит такая опасная неприятность, и как от нее уберечься – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель стоматологической "Клиники Заблоцкого" Ярослав Заблоцкий.

28 июля во всем мире – день борьбы с гепатитом. Украина похвастаться отсутствием этой болезни, что заслужила название "ласкового убийцы", не может. С 2010 года официальная украинская статистика сообщала об количестве больных хронической или острой формой гепатита от 3 002 до 3 811 на 100 тысяч населения.

По данным Министерства здравоохранения, интенсивный показатель на 100 тысяч населения за 11 месяцев 2017 года составил 6,45 против интенсивного показателя 6,27 за 11 месяцев 2016 года, среди детского населения – 13,33, против 13,2 за 11 месяцев 2016 года. В январе 2018 года Минздрав сообщал о вспышке вирусного гепатита А – в Николаеве и области, тогда заболели 47 человек, из них 6 детей в возрасте до 18 лет.

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Профессор Заблоцкий подтвердил – действительно, больше половины случаев заражения вирусом гепатита происходит именно во время визитов к стоматологу. И причиной этому – не плохие врачи, а игнорирование или невозможность обеспечить инфекционную безопасность в стоматологических кабинетах или клиниках.

Ярослав Заблоцкий

Самый известный стоматолог Украины. Практикующий врач с 40-летним опытом работы и 20-летним опытом руководства частной стоматологической клиникой. Президент Ассоциации имплантологов Украины, почетный президент Ассоциации частных стоматологов. Основатель Международного форума владельцев и руководителей частных клиник.

Чаще всего заражение вирусом гепатита происходит в стоматологическом кабинете

Гепатит "через зубы"

Медицинский работник может пораниться острыми инструментами. Если перед тем принимали пациента, у которого есть гепатит – медицинский работник будет инфицирован и сам станет элементом передачи инфекции следующем пациенту. Поэтому лучше, чтобы очисткой, дезинфекцией, стерилизацией инструмента занимались машины. Однако такие машины дорогие, а их использование, включая расходные материалы, делают дороже цену услуги, то есть за безопасность пациенты должны платить больше.

Еще у стоматолога есть стоматологический наконечник – тот самый, которым врач "дырочки" сверлит. Значительная часть врачей носит этот наконечник просто в кармане. А перед этим он мог работать с абсолютно любым пациентом. И больным гепатитом в том числе. Или больным чем-то другим тоже. Поэтому стоматологические наконечники надо мыть не только снаружи, но и внутри. Даже если врач дезинфицирует (протирает) наконечник извне, этого недостаточно – вся грязь внутри.

Цена безопасности

Существуют стоматологические установки, которые промывают все свои трубопроводы специальными дезинфицирующими растворами по специальным программам после каждого пациента.

Однако такие стоматологические установки очень дорогие, от 50 до 80 тысяч евро каждая. В то же время можно купить стоматологическую установку китайского производства, на первый взгляд такую же, за неполных 2 000 евро, конечно, без всяких программ дезинфекции.

Лечение гепатита С очень дорогое – на уровне 50-70 тысяч евро

Уровень инфекционной безопасности в любом медицинском учреждении должен быть высоким. Но чтобы его иметь – надо вложить большие деньги единовременно, а потом еще тратиться на расходные материалы. Поэтому – услуга дорожает для пациента. И вопрос в том – хочется ли людям за это платить. Вы же можете и не заразиться. Поэтому – или рисковать, или платить.

Но заражения гепатитом С, например, – означает лечение на 50-70 тысяч евро.

Кого выбрать

Ярослав Заблоцкий указал на неприятный момент – государственные стоматологические учреждения (ни одно) не имеют современных стерилизационных! Частные – только крупные клиники (и то разного уровня), которые проводят хирургические вмешательства, а не маленькие стоматологические кабинеты, которые просто не могут позволить себе купить такую дорогостоящую аппаратуру и обеспечить высокий стандарт инфекционной безопасности.

Поэтому в будущем выбор специалиста-стоматолога будет происходить через доверие к брендам, которые знают что такое репутация и какие есть риски, чтобы ее потерять, убежден профессор Заблоцкий.

Судите сами – если пациент напишет в ФБ, что "такой-то врач не беспокоится о безопасности, и я заразился у него гепатитом", то кто об этом узнает? Лишь какое-то небольшое количество людей! А если этот же пациент напишет такое про известную клинику, то это грозит потерей репутации! Поэтому крупные и известные медицинские бренды (речь не только о стоматологах) тратят большие деньги на инфекционную безопасность. Вот что значит бренд и репутация!

Рисковать или нет – выбирать каждому пациенту самостоятельно. Но предупрежден – уже вооружен, как говорится.

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Государственные стоматологические учреждения не имеют современных стерилизационных