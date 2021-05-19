Про це мовиться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій. Також ЄС вимагає випустити інших політичних в'язнів.

Раніше Влада Білорусі тисне на опозиційне видання: у редакцію TUT.BY прийшли з обшуками

Дії Білорусі суперечать міжнародним зобов'язанням

Таку реакцію Брюсселя викликало затримання журналістів низки ЗМІ. Зокрема мовиться про:

репортера Deutsche Welle Олександра Буракова,

журналіста інтернет-порталу новин "Могильовська область" Володимира Лапцевича,

фотожурналістки-фрілансерки Тетяни Капітонової,

журналістки TUT.by Любові Касперович.

Ці дії білоруської влади суперечать основним міжнародним зобов'язанням, які Білорусь взяла на себе, зокрема в рамках ООН та ОБСЄ,

– мовиться у заяві речника.

Режим Лукашенка тисне на портал Tut.by

Також під прицілом режиму Олександра Лукашенка – найбільший опозиційний портал Tut.by. Затримали щонайменше 15 працівників, а домен заблокували, правоохоронці провели масштабні обшуки. Проти керівництва ЗМІ порушили кримінальну справу

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Зверніть увагу! Євросоюз також вимагає припинити насильство та репресії проти мирних протестувальників та різних верств суспільства, включаючи правозахисників або представників меншин, а також членів політичної опозиції.