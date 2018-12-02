"Стоп, Адольф Путин!": в Сан-Франциско состоялась масштабная акция за освобождение пленных моряк

В субботу, 1 декабря, украинская диаспора в американском Сан-Франциско провела масштабную акцию в поддержку украинских моряков, которых захватила в плен Россия. В знак протеста против действий РФ активисты приковались наручниками возле военного корабля.

Таким образом они требуют освобождения украинских моряков.

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Акция в поддержку украинских моряков в Сан-Франциско

Активисты стояли в масках Путина и Трампа с плакатами "Санкции против России", "Стоп, Адольф Путин!", "Путин, руки прочь от Украины" и "Освободите украинских моряков".

Видео: украинская диаспора в США требует от России освободить украинских моряков



Акция в поддержку украинских моряков в Сан-Франциско



Акция в поддержку украинских моряков в Сан-Франциско

В акции приняли участие больше сотни украинцев. Она стала одной из самых массовых с момента начала российской агрессии против Украины.



Акция в поддержку украинских моряков в Сан-Франциско

По словам представителей украинской диаспоры, они хотят сделать все возможное, чтобы привлечь внимание не только рядовых американцев к событиям в Украине, но и американской политической элиты.

Кроме проведения уличных акций, мы подписываем петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в сжатые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет более жестких санкций против России,

– подчеркнул член организации "Майдан Сан-Франциско" и один из соорганизаторов акции Остап Коркуна.



Акция в поддержку украинских моряков в Сан-Франциско

Видео: украинская диаспора в США требует от России освободить украинских моряков

Напомним, 1 декабря в Москве возле администрации президента прошла акция, участники которой требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. В протесте приняли участие около 20 активистов.

Что случилось в Азовском море?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.