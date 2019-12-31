Стопроцентной гарантии нет: Коболев о том, что будет, если Россия нарушит газовые соглашения

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует. Вместе с тем он указал на гарантии, которые могут обезопасить Украину от этих рисков.

Об этом глава "Нафтогаза" рассказал на брифинге.

Главное: Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет

Все может быть, это жизнь. Стопроцентной гарантии вам никто не даст относительно любого контрагента,

– признал Коболев.

По его словам, новое транзитное соглашение включает следующие "подушки безопасности":

европейское право,

четко прописаны гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати",

сумма 7,2 миллиарда долларов была прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет.

Коболев также добавил, что эта сумма может быть и больше. По его словам, заказанные объемы – это лишь минимальные объемы, которые сейчас видит "Газпром". Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по более высокому тарифу.

Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

Украина и России 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались по принципу "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.

Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что в течение этих 5 лет Украина получит не менее более 7 миллиардов долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалования решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти 6 лет. А получения более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года прислал российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.