У компанії Twitter заявили, що Дональду Трампу не відновлять доступ до соціальної мережі. Політика розглядають як звичайного користувача, а не президента.

Політика компанії спрямована на те, щоби люди не підбурювали до насильства. Про це сказав фінансовий директор компанії Нед Сегал.

Читайте також Сенат США підтвердив конституційність процесу імпічменту Трампа

Такі приписи стосуються будь-якої особи. Тому навіть, якщо Трамп знову стане президентом, йому не відновлять доступ до твітера.

Коли вас видаляють із платформи, вас видаляють,

– сказав Сегал.

Він також спростував твердження, що багато користувачів соцмережі залишили її у відповідь на блокування сторінки Трампа.

"Ми додали 40 мільйонів людей до нашої щоденної кількості активних користувачів у 2020 році, а також 5 мільйонів – у минулому кварталі", – підкреслив фінансовий директор Twitter.

Блокування сторінки Трампа у твітері: що відомо

9 січня Twitter вирішив назавжди заблокувати сторінку президента США Трампа.

Чиновника звинуватили у підбурювані населення до заколоту.

Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів президента.

Так, 6 січня акція протесту вийшла з-під контролю. Мітингувальники почали штурмувати будівлю Капітолію. Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички. Внаслідок цього загинули 5 людей, крім того, ще багато – постраждали.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу