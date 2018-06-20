Сторонник Путина сделал громкое заявление о туристах, которые приезжают в Крым

Большинство отдыхающих, которые приезжают на курорты в оккупированный Российской Федерацией Крым – это бюджетники с небольшими зарплатами.

Об этом заявил известный в прошлом сторонник президента России Владимира Путина, крымский предприниматель Олег Зубков, передает "Крым.Реалии".

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Основной контингент туристов, которые приезжают сегодня в Крым – это работники бюджетной сферы, люди с очень небольшим заработком. Удивительно, но часто стал замечать, что туристы торгуются при покупке магнита за 10-15 рублей (4-6 гривен),

– рассказал он.

Мужчина также отметил, что российское население продолжает беднеть и у россиян фактически не остается средств на нормальный отдых.

"Повышение цен на бензин снова запустит цепную реакцию тотального повышения цен на все услуги и товары. Поэтому платежеспособного туриста в России становится все меньше и меньше", – добавил Зубков.