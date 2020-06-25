В Харькове ночью напали на сторонника Шария: фото
Двое неизвестных избили ночью на 28-летнего мужчину. Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявляет, что напали на одного из его сторонников.
Правоохранители получили вызов около двух часов ночи, сообщает пресс-служба полиции Харькова.
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Сейчас мужчина, на которого напали, находится в больнице. Полиция устанавливает причастных, им грозит до 4 лет лишения свободы.
Нападение в Харькове/ фото Нацполиции
Шарий заявляет, что напали на его сторонника
Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Харькове избили сторонника и активиста его партии Никиту Роженко. Он добавил, что мужчина якобы накануне написал заявление в полицию из-за "угроз со стороны Нацкорпуса".
- Сам Анатолий Шарий, который является прокремлевским блогером, из Украины сбежал еще в 2012 году. К этому времени скрывается за границей.
- Недавно его сторонники пришли под Офис Президента требовать защиты от нападений. Они якобы испытывают давление со стороны полиции и активистов.
- На акцию пришли и представители националистических организаций в белых медицинских халатах. Активисты объясняли, что готовы "вылечить шарийовцев".
- Тогда между представителями Нацкорпуса и шарьйовцами возникли стычки.