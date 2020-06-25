Двое неизвестных избили ночью на 28-летнего мужчину. Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявляет, что напали на одного из его сторонников.

Правоохранители получили вызов около двух часов ночи, сообщает пресс-служба полиции Харькова.

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Сейчас мужчина, на которого напали, находится в больнице. Полиция устанавливает причастных, им грозит до 4 лет лишения свободы.



Нападение в Харькове/ фото Нацполиции

Шарий заявляет, что напали на его сторонника

Пророссийский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Харькове избили сторонника и активиста его партии Никиту Роженко. Он добавил, что мужчина якобы накануне написал заявление в полицию из-за "угроз со стороны Нацкорпуса".