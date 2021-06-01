На Днепропетровщине "сторонники СССР" пытались восстановить советскую власть, – СБУ

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу, которая хотела восстановить советские структуры, основав фейковые "народные советы". Таким образом "сторонники СССР" пытались посягнуть на конституционный строй Украины.

По информации СБУ, местная жительница, которая имела "опыт работы" в создании псевдовластных образований, привлекла к процессу почти 100 человек. Это происходило по координации российской общественной организации "Верховный Совет СССР".

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Раздавали "гражданство СССР"

Отметили, что так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она даже агитировала людей принять участие в "псевдовыборах новых государственных органов".

Кроме того, выяснили, что "силовые структуры" фейковых органов формировали члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Что нашли при обысках

Во время обысков правоохранители нашли документацию фейковых "народных советов"; компьютеры, на которых печатали так называемые справки о гражданстве; списки участников группы и переписку с российскими кураторами.

Что грозит группе

Правоохранители открыли уголовное производство по изготовлению, распространению коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Заметим, такие действия предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Правительство в мае утвердило компенсации для пострадавших от советских репрессий . В частности, предусмотрели денежную компенсацию размером одной минимальной зарплаты за каждый месяц лишения свободы, однако она не может превышать 75 размеров минимальной зарплаты.

Обыски у участников группы / Фото СБУ