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Сторонники "Северного потока 2" являются сообщниками России в ее гибридной войне,– Порошенко

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из свободных источников

Строительство "Северного потока 2" – это серьезная опасность, а сторонники строительства трубопровода являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию медиагруппы Funke, пишет DW.com.

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Петр Порошенко убежден, что строительство "Северного потока –2" является "серьезной опасностью" для Украины. И добавил, что, с одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" его.

Для России "Северный поток - 2" – это "инструмент политического давления",
– подчеркнул Порошенко.

Также Порошенко считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ).

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод от России до Германии, первую ветку которого уже построили. Ее проложили по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Любмина. Его длина составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Северный поток сводят в качестве альтернативы транзита через Украину. Критики "Северного потока-2" указывают прежде всего на то, что этот проект углубляет зависимость стран ЕС от российского газа.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Украина – Россия Газпром Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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