Страдают из-за бюрократии: в Черкасской области люди уже 5 лет живут без воды

В селе Лящовка, в Черкасской области, люди вынуждены ходить за водой несколько сотен метров – до колодца. Они уже пять лет живут без централизованного водоснабжения.

Водопровод там построили еще в 1970-х – силами колхоза. Когда же его расформировали, система и скважины оказались в частной собственности. Новый хозяин отказался передавать водопровод на баланс сельсовета.

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С тех пор, как в Лящовке прекратили централизованное водоснабжение, люди вынуждены ходили к колодцам. А их на тысячу жителей лишь несколько десятков.

70-летняя пенсионерка Мария Безуглая принести воду самостоятельно не может, ведь ближайший колодец – достаточно далеко от ее дома. Воду женщине привозят дети.



Сейчас эта колонка – без воды

Водопровод и пять скважин в Лящовке построили за деньги колхоза еще 50 лет назад. В 90-х годах его реорганизовали и создали сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Лящовка".

Водопровод перешел на баланс частной фирмы, а люди начали получать платежки за воду. В 2014 году хозяин без объяснений выключил насосы.

В 2017 году у предприятия появился новый владелец, но и он восстановить водоснабжение не помог. На камеру новый директор говорить отказался, однако сообщил, что документов на скважины и водопровод от прежних хозяев не получал, а потому и отдать ничего не может.

Нет этих документов и в сельсовете, ведь им в собственность систему не передавали. Прокуратура подала иск, чтобы руководство Лящовки таки узаконило водопровод как имущество сельсовета.

Мы сообщили, что не можем взять водопровод на свой баланс. Ведь согласно законодательству, имущество нам должны передать с технической документацией. А не так, что пришли и просто сказали забрать,

– прокомментировала Антонина Карасовская, сельский председатель Лящовки.

В районном совете тоже не знают, где документы на водопровод и скважины. Поэтому пока чиновники не спешат с решением этой проблемы, люди страдают, а скважины – заиливаются.