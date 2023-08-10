Другие подразделения ДТЭК в Украине вообще не обнародовали результаты собраний публично, однако наши источники подтвердили, что такая же сумма фигурирует в каждом тексте собраний акционеров по всей стране. Таким образом, можно констатировать, что ДТЭК приступил к массовому выводу валюты из Украины, информирует 24 Канал.

Куда именно выводят средства

Согласно документу, акционеры дали согласие на щедрый перевод средств компании DTEK GROUP BV, зарегистрированной в Нидерландах, а также другим юридическим лицам, у которых компания владеет корпоративными правами. АО "ДТЭК Одесские электросети" выкупили у DTEK GROUP BV облигации на сумму 20 миллионов долларов.

Еще 100 миллионов долларов одесская компания передала "голландцам" как финансовую помощь. Кроме того, остальные 100 миллионов долларов временно доступных средств акционеры "Одесских электросетей" решили разместить в АО "Первый украинский международный банк". К слову, государство, владеющее 25% акций, стабильно голосует против таких решений.

Протокол собрания акционеров АО "ДТЭК Одесские электросети" / Скриншоты

ДТЭК надеется получить от госбанков Украины почти 5 миллиардов гривен

На фоне военного положения, активного участия народа и экономики страны в поддержке армии вывод таких крупных валютных активов выглядит довольно странно. Более того, эти финансовые операции происходят на фоне заявлений материнской компании "ДТЭК Энерго" о бедном положении и нехватке средств не только на восстановление поврежденного обстрелами оборудования, но и на плановые ремонты.

Из-за повреждений от атак в конце прошлого осенне-зимнего периода было недоступно 1,4 гигаватта мощностей тепловой генерации "ДТЭК". На их восстановление нужно минимум семь миллиардов гривен. В условиях войны – объемы колоссальные, поэтому для покрытия такой огромной суммы рассчитываем, прежде всего, на кредитную программу от правительства,

– цитируют генерального директора компании Ильдара Салеева украинские СМИ.

"ДТЭК Энерго" надеется получить от государственных банков Украины почти 5 миллиардов гривен по программе льготного кредитования "5-7-9%". По словам Ильдара Салеева, большую часть кредитных средств, а именно – 3,5 миллиарда гривен, потратят на плановый ремонт ТЭС.

Это гендиректор объясняет тем, что собственная прибыль компании была израсходована на ремонт станций, расположенных вблизи зоны боевых действий. Отметим, что банки не спешат кредитовать такие рискованные инвестиции.

На некоторых станциях очень много разрушений или они расположены близко к зоне боевых действий, поэтому банки не желают кредитовать. Но ведь нужно привлекать ресурс, чтобы такое оборудование могло работать и поддерживать энергосистему в отопительный сезон. В результате, теперь нам не хватает средств на плановые ремонты,

– отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго".

В то же время он добавил, что текущая ремонтная кампания вырастет в стоимости в 1,5 раза. Причиной этого Салеев назвал необходимость глубинных ремонтов ТЭС из-за их усиленной работы в прошлом отопительном сезоне, и инфляцию, которая прибавила к стоимости 25 – 30%.