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      "Страх – это путь к потере собственного я": Тина Кароль о вызове стать продюсером премии M1

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      Тина Кароль
      Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

      Украинская певица Тина Кароль недавно стала музыкальным продюсером премии "М1 Music Awards". Звезда рассказала своим поклонникам, как нелегко далось ей это решение.

      В своей новой Instagram-заметке Тина Кароль поделилась, что рядом со страхами стояло огромное желание узнать что-то новое и принять для себя нелегкий вызов в совершенно новом деле.

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      Музыкально оформить премию М1 и страшно, и страшно интересно. Подумав недолго, я согласилась. Не хотела жалеть на следующий день после премии, что я этого не сделала. Ничего не бойтесь раньше времени!,
      – прокомментировала свой выбор артистка.

      Исполнительница добавила, что страхи только стирают личность человека, поэтому самое важное бороться со своими внутренними демонами и быть честным перед собой.

      "Страшно потерять себя в собственных страхах и попустительстве фразочками "любой тише воды, ниже травы" или "инициатива наказуема" или, любимая фраза, "пусть другие первыми обожгутся"... Страх – это путь к потере собственного я, потери личности. Каждый из нас индивидуальность. Не душите свой дар робостью. Будьте честными перед собой. А я буду честной перед вами. Обещаю", – подписала взволнованная Тина Кароль, добавив к своей публикации таинственное фото.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

      Стоит добавить, что Тина Кароль за время своей музыкальной премии четыре раза получала премии "М1 Music Awards". Грядущее музыкальное событие состоится в столичном "Дворце спорта" 1 декабря. В течение этого месяца Тина Кароль и ее команда подготовят для церемонии яркое шоу с эффектными постановками, которые обещают поразить каждого.

      Теги: Музыка Награды Тина Кароль LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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