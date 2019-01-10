В развитых странах заботы о психическом здоровье человека является важным фактором. Украина только начинает движение в этом направлении.

Специалисты ГО Development Foundation (DF) в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказали, почему украинцы боятся посещать психолога.

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Они отмечают, что такой страх перед психологами или психиатрами передался современным украинцам "в наследство" от Советского Союза. В те времена в психбольницу попадали только буйные или отчаянные пациенты, которым можно помочь только с помощью медпрепаратов и госпитализации. А вот другой трактовки психической помощи в течение долгих лет не было.

Люди боялись обращаться к таким специалистам из-за осуждения других людей, мол, "соседи узнают и подумают, что я болен". Но люди не осознают, насколько проще жить, когда можно решить подобные проблемы.

Проблемы, связанные с психикой, поднимают другие – проблемы с засыпанием, ночные кошмары, нарушения сна, тревожные мысли, панические атаки и многое другое.



Страх из СССР: почему украинцы боятся психологов

Все это можно решить на приеме у психолога или психотерапевта, не доводя травмированного человека до состояния, когда появляется необходимость в лечении в психиатрических заведениях, которыми так напуганные люди.

Страны Запада тоже сталкивались с похожей проблемой 20-30 лет назад. Однако за это время провели просветительские кампании и глобальные реформы в области психического здоровья, после чего понимание важности психического здоровья значительно возросли.

О том, как правильно оказать первую помощь и стоит ли посещать психолога "для профилактики" – читайте в материале.

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