Страха не было: страшные воспоминания майданцев о массовых убийствах 2014 года

Ровно 5 лет назад, 19 февраля 2014 года, от пуль снайперов в горящем Доме профсоюзов погибли восемь человек. В этот день украинцы еще не знали, сколько жизней им придется оставить на майдане за свою свободу. Ведь приближался самый ужасный день Революции достоинства.

19 февраля 2014 года сердце столицы горело после наступления силовиков. Пожарные бригады добрались до подожженного Дома профсоюзов. "Беркуту" удалось занять позиции у стелы. Но у силовиков закончились патроны и гранаты, поэтому активный штурм Майдана прекратился.

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Еще использовали петарды огонь и фейерверк. Они создавали такой дым, который останавливал. Была, знаете, какая-то такая уверенность у всех. Мы же стоим вместе. Страха не было, вот вообще не было,

– вспомнил участник Революции Достоинства Дмитрий Шимкив.

Именно в этот день лидеры оппозиции проводили переговоры с Виктором Януковичем. Однако они закончились безуспешно. После звонка из России – тогдашний президент отказался сложить полномочия и поставил последнее требование протестующих – покинуть территорию Майдана.



Пожар в Доме профсоюзов



Страшные события 2014 года

На рассвете в Киев прибыло еще подкрепление из разных уголков Украины. Митингующие с новыми силами идут в наступление. Силовики отступают в Мариинский парк. Увеличивается количество раненых и погибших.

Людей было десятки тысяч, и я помню, что каждый чем-то занимался. Были убиты люди, которые лежали рядом с баррикадой. И четко помню, как люди, которые заходили, видели их. Отдавали им молчаливое уважение и дальше шли на Майдан,

– рассказал участник Революции Достоинства Егор Фирсов.

В полдень СБУ объявила старт операции по противодействию терроризму. Янукович дает подконтрольным силовикам карт-бланш – действовать по своему усмотрению – и назначает нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Юрия Ильина, готовясь привлечь армию в конфликт. Все въезды в Киев и Майдан Незалежности заблокировали. Но уже около 17: 00 Заявление об антитеррористической операции на сайте СБУ удалили. Внешняя разведка СБУ отказалась принимать в ней участие.

Как выглядел Киев во время страшных событий 2014 года: фото Getty Images

Лагерь "титушек" в Мариинском парке опустел. Они расползлись по всему Киеву. И с огнестрельным оружием нападали как на протестующих, так и на милицию.

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Вандалы повредили более 30 автомобилей скорой помощи, которые доставляли раненых активистов в больницы. 20 февраля власти объявили перемирие. Приближался самый кровавый день Революции достоинства.