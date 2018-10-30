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      Страна-агрессор заплатит сполна за вред, который причинила украинцам, – Юлия Тимошенко

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      Страна-агрессор заплатит сполна за вред, который причинила украинцам, – Юлия Тимошенко

      Страна-агрессор возместит все убытки, которые нанесла Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время презентации Новой стратегии мира и безопасности, говорится на сайте партии.

      "Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их поломанные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

      Глава партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что даст возможность воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам основания получить компенсации от страны-агрессора.

      Также Тимошенко считает, что украинская дипломатия должна активно отстаивать нарушенные РФ права государства и ее граждан в международных судебных институциях, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

      Она заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию нанесенного Россией ущерба и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины.

      Лидер "Батькивщины" заверила, что Украина заставит Россию компенсировать понесенные болезненные потери.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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