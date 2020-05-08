Страна тонет в мусоре: за год убытки от засорения превысили миллиард гривен

Государственная экологическая инспекция в прошлом году провела 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов.

Убытки, нанесенные за этот период, превысили миллиард гривен. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в материале "Сохранить окружающую среду. План действий".

По словам Фирсова, в Украине необходимо принятие закона об отходах, который способен исправить ситуацию к лучшему.

У нас до сих пор нет рынка, механизма и правил для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. И как следствие – горы мусора, тысячи нелегальных свалок. Эту ситуацию надо решать, примеров, как это делать, множество, и не надо ничего выдумывать. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики. Тогда он исчезнет с улиц и свалок. Это надо сделать как можно быстрее,

– заявил Фирсов.

Также, по мнению чиновника, необходимо проверить еще раз компании, которые получили лицензии на утилизацию особо вредных веществ.

"Простой пример: именно сейчас, во время пандемии коронавируса, образуются медицинские отходы. Это очень опасные отходы, и их нужно утилизировать. Для этого есть определенные компании и соответствующая лицензия... Лицензии получили компании, которые вместо утилизации вывозят опасные отходы на свалки или выбрасывают в лесу, или оставляют в поле", – сообщил Фирсов.

При этом, по словам Фирсова, компании, которые реально могут утилизировать отходы по протоколу, остаются без заказов.

"Проигрывают (компании, – ред.) тендеры тем, кто везет на свалку. Государство должно вмешаться и навести порядок в этой сфере. Сделать это очень просто – проверить всех лицензиатов и отсеять липовых", – считает Фирсов.

Также чиновник назвал и другие инициативы, которые нуждаются в реализации в ближайшее время. Среди них – реформа экологического контроля, введение современной системы мониторинга состояния окружающей среды, обновление методик начисления убытков от загрязнения окружающей среды.