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      Страна тонет в мусоре: за год убытки от засорения превысили миллиард гривен

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      Мусор
      Мусор / eco.com.ua

      Государственная экологическая инспекция в прошлом году провела 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов.

      Убытки, нанесенные за этот период, превысили миллиард гривен. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в материале "Сохранить окружающую среду. План действий".

      По словам Фирсова, в Украине необходимо принятие закона об отходах, который способен исправить ситуацию к лучшему.

      У нас до сих пор нет рынка, механизма и правил для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. И как следствие – горы мусора, тысячи нелегальных свалок. Эту ситуацию надо решать, примеров, как это делать, множество, и не надо ничего выдумывать. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики. Тогда он исчезнет с улиц и свалок. Это надо сделать как можно быстрее,
      – заявил Фирсов.

      Также, по мнению чиновника, необходимо проверить еще раз компании, которые получили лицензии на утилизацию особо вредных веществ.

      "Простой пример: именно сейчас, во время пандемии коронавируса, образуются медицинские отходы. Это очень опасные отходы, и их нужно утилизировать. Для этого есть определенные компании и соответствующая лицензия... Лицензии получили компании, которые вместо утилизации вывозят опасные отходы на свалки или выбрасывают в лесу, или оставляют в поле", – сообщил Фирсов.

      При этом, по словам Фирсова, компании, которые реально могут утилизировать отходы по протоколу, остаются без заказов.

      "Проигрывают (компании, – ред.) тендеры тем, кто везет на свалку. Государство должно вмешаться и навести порядок в этой сфере. Сделать это очень просто – проверить всех лицензиатов и отсеять липовых", – считает Фирсов.

      Также чиновник назвал и другие инициативы, которые нуждаются в реализации в ближайшее время. Среди них – реформа экологического контроля, введение современной системы мониторинга состояния окружающей среды, обновление методик начисления убытков от загрязнения окружающей среды.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Экология Новости Украины
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