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Страница iPhone 9 появилась на официальном сайте Apple

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Apple готовит к презентации iPhone 9
Apple готовит к презентации iPhone 9 / unsplash

Новый 6,1-дюймовый iPhone действительно выйдет под названием iPhone 9 в пяти цветовых решениях. На это указывают фото, вероятно, сделанные из официального сайта Apple с новыми моделями смартфонов.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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Утечка подтверждает прогнозы отраслевых аналитиков, предсказывающих 6,1-дюймовому аппарату оранжевую, синюю и красную вариации в дополнение к белой и темно-серой, а также одиночный модуль основной камеры и вид задней панели, характерный для прошлогоднего iPhone 8.

iPhone 9
Цвета iPhone 9

Другой снимок также не является откровением, хотя и указывает на появление в модельном ряду Apple 6,5-дюймового смартфона. Именно ему предстоит стать самым топовым аппаратом, который предлагает не только серьезную диагональ дисплея, но и высокое разрешение.

iPhone 9
Страница iPhone 9 на сайте Apple

Единственной "темной" лошадкой второго снимка является первый аппарат слева. Вполне возможно, что это обновленный iPhone 7, память о котором заметили еще в базе данных среды для разработки Xcode. Смартфон должен сохранить внешность оригинала, получив только ускоренную память.

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Теги: Смартфоны Техно iPhone 9 Apple iPhone
Источник: 24 Канал
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