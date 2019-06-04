Странно слышать, что президент взял вопрос под личный контроль, – эксперт об убийстве мальчика

О расследовании убийства, как могут разворачиваться события, почему Аваков молчит и не уходит в отставку – в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев.

Расследование дела

– Уголовное производство будет себе потихонечку идти, что-то будут расследовать, адвокаты будут гнуть свою линию. Это их работа, полномочия, функции и пусть ее делают. Вряд ли мы быстро получим приговор. Такие дела быстро не решаются. Даже, потому что их могут затягивать искусственно. По уголовному производству – мы будем ждать.

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– Важно – не потерять вопрос из фокуса внимания. Если бросать такие вопросы из первичной огласки, то ничего не будет меняться. Также должна быть реформа, должна быть политическая ответственность. Мы пока даже не слышали, чтобы министр что-то сказал.

Почему молчит Аваков?

– Если я не ошибаюсь, то молчит не только Арсен Аваков и заместители, а даже его советники – Антон Геращенко, Зорян Шкиряк. Значит, у них нет никакой позиции, ждут, что дальше будет.

– Может, они сейчас найдут какую-то информацию, что мальчик был пьян. Не первый раз такое уже придумывали. В России уже такое было, когда подделали судебную экспертизу и там было написано, что 4-летний ребенок был в нетрезвом состоянии, поэтому сам себя покалечил.

– Я не знаю, почему молчат. Если сейчас об этом уже все говорят, в парламенте уже две фракции требовали, чтобы был какой-то отчет завтра на правоохранительном комитете. Надо давать хоть какие-то указатели.

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– С другой стороны, может и к лучшему, что молчат. Я помню, когда Арсен Аваков выступил относительно разгона МихоМайдана возле парламента. Он тогда сказал, что "классно мы прикрутили".

– Странно слышать, что президент взял вопрос под личный контроль и будет следить. Интересно, что он будет делать в рамках своих полномочий – ничего. Даже, если президент обратится к следователю или прокурору, то уже в любом случае будет считаться давлением. И потом эти же полицейские могут выиграть в Европейском суде дел человека, если будут говорить, что якобы следствие было предвзятое, потому что было вмешательство со стороны президента.

Смотрите полное видео интервью с Михаилом Каменевым:

Что известно об убийстве мальчика?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения – 60 суток под стражей без права внесения залога.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого проникновения. Вытащить ее так и не смогли. Вечером 3 июня мальчик умер.

Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика: смотрите видео