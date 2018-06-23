Странное ДТП под Киевом: автомобиль компании Uber на скорости влетел в здание

Под Киевом автомобиль на скорости влетел в здание / Фото из соцсетей

В международном аэропорту Борисполь, что под Киевом, автомобиль Skoda Fabia компании Uber протаранил здание. В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в областную больницу.