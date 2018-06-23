Странное ДТП под Киевом: автомобиль компании Uber на скорости влетел в здание
В международном аэропорту Борисполь, что под Киевом, автомобиль Skoda Fabia компании Uber протаранил здание. В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в областную больницу.
Об этом сообщили на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.
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"Водитель неудачно зашел на посадку и протаранил здание. Как так получилось на очень широкой дороге поймать дом – непонятно", – говорится в сообщении.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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