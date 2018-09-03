Странное развлечение: в Турции отец привязал дочь к багажнику автомобиля и прокатил по дороге

В Турции отец привязал свою 13-летнюю дочь веревками к багажнику автомобиля и таким образом проехался по трассе. Мужчина оправдывается, что дочка сама захотела развлечься таким способом.

Об этом информирует Daily Mail.

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Отмечается, что мужчина под именем Идрис посадил свою дочь на кронштейн для перевозки велосипеда, веревками крепко привязал ее к багажнику минибуса и спокойно дальше поехал по трассе. По информации издания, таким способом мужчина провез дочь 400 метров.

Водители из других машин были поражены такой перевозкой ребенка. Они сняли на видео инцидент и позвонили в полицию.

Мужчина пояснил, что его дочь сама попросила его покататься на багажнике.

К слову, после того, как видео опубликовали в сети, Идрис стал получать угрозы за жестокое обращение с ребенком, а вот полиции вместо того, чтобы наказать отца, пришлось обеспечить безопасность всей его семьи.

Отец привязал дочь к багажнику и так "покатал" ее по дороге: