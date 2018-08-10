Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году

Бывший дизайнер интерфейсов компании Apple Кен Косиенда рассказал, что iPhone мог получить ужасную клавиатуру с режимом T9, если бы не перфекционизм руководства корпорации из Купертино. По словам дизайнера, тогда команда разработчиков получила задание спроектировать клавиатуру для iPhone, которого они даже не видели.

Об этом сообщает Appleinsider.

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Единственным, от чего тогда следовало отталкиваться разработчикам, была ширина клавиш, которая не должна быть меньше 44 пикселей. Несоблюдение этого требования увеличивало риск попасть по клавише, делая всю клавиатуру малопригодной для использования.



Проект клавиатуры, которую предложил Косиенда для iPhone

Косиенда, по его словам, нашел решение этой проблемы в объединении нескольких клавиш в одну, как это было реализовано в кнопочных смартфонах, за тем лишь исключением, что всего должно было быть три ряда по четыре блока в каждом. Специально для этой клавиатуры планировалось разработать встроенный словарь, который подбирал бы слова по принципу T9.

Скотт Форстолл, который тогда руководил процессом разработки интерфейса iOS, выбрал проект Косиенды как один из лучших, однако он должен был пройти утверждение Фила Шиллера и Тони Фаделла.



Клавиатура Косиенды для iPhone имела очень странный вид

Демонстрация проекта клавиатуры Шиллеру закончилась, едва начавшись.

Кажется, прошло не более двух минут, как Фил отложил прототип и выразил свое недовольство. Фаделлу и вовсе понадобилось меньше минуты, чтобы понять, что разработка не достойна того, чтобы появиться в релизных версии iPhone,

– рассказал Косиенда.



Как выглядела бы клавиатура Косиенды на iPhone

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Неудача заставили Косиенду переосмыслить все то, чем он руководствовался при создании бывшей клавиатуры, и спроектировать то, что потребителям нужно было увидеть в iPhone в январе 2007 года.

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