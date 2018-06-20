Странные рекорды Крымского моста

Открытие Крымского моста прошло с помпой и в приступе всеобщей эйфории нашего гибридного соседа. Недальновидность в отношении недолговечной постройки перекрывали ура-патриотические возгласы и гордость сомнительного КПД. И в тот недолгий период было весьма модным сообщать о количестве проехавшего транспорта по чудо-мосту в благоухающий и цветущий Крым.

Так, первое сообщение о рекордах транспортного потока по мосту поступило 16 дней спустя после его открытия, 1 июня, и сообщало оно нам, что в обе стороны мост пересекло 212,7 тыс автомобилей. Таким образом, в среднем, за 16 дней мост пересекало более 13 тыс. автомобилей в день, или же около 553 автомобилей в час. Запомнили и идем дальше.

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Неделю спустя, 9 июня, адепты Крымского моста сообщают о том, что его услугами воспользовалось уже 300 тыс автомобилей (в среднем – миллион человек). То есть, за 8 дней прирост составил грубо 90 тыс., или в среднем 11 250 автомобилей в день, 468 в час? В сравнении с предыдущими цифрами и учетом того, что сейчас разгар туристического сезона – не восхищают как-то эти показатели. Но, это еще не все.

За окном 20 июня, а свежих данных (еженедельных) все нет и нет. Неужели автомобильный поток такой плотный и интенсивный, что прямо таки не успевают считать? Возможно, но тогда не нужно цифр, просто покажите нам его. Покажите не в формате постановочного статичного фото, а через веб-камеру в реальном времени.

Но, вот ведь дилемма, на чудо мосту нет ни одной веб-камеры гражданского пользования, а те, что есть, развернуты так, что там не поймешь, что она снимает, мост, или как заезжий турист в лесопосадке справляет нужду.

Вот и возникает вопрос, с оглядкой на пустынные пляжи оккупированного полуострова, и отсутствие камер снимающих бесконечные автомобильные вереницы, насколько цифры, публикуемые российской пропагандой, соответствуют действительности, без сотен тысяч автомобилей и автобусов, а так же миллиона туристов.

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Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.