Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018

Подборка интересных историй с Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Пожар? Не верьте глазам своим!

"Пожара на самолете, которым летела сборная Саудовской Аравии, не было!" Такое заявление сделала авиакомпания "Россия" – владелец лайнера, который летел в Ростов-на-Дону и якобы загорелся в воздухе. (Саудовцы летели на матч против Уругвая, который состоится сегодня, 20 июня.)

Читайте также: Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018

По версии российской компании, в один из двигателей самолета попала птица, но к пожару это не привело. "Железная птица" без проблем приземлилась в Ростове. Однако некоторые участники перелета утверждают, что видели именно пламя. Да и видео подтверждает их версию. Смотрите его здесь!

Возможно, сейчас россияне просто не хотят пугать гостей ЧМ-2018, но позже правда все-таки будет обнародована.

Кто не смотрит – тот играет!

Форвард сборной Исландии Альфред Финнбогасон нашел остроумное объяснение количеству телезрителей, которые смотрели матч скандинавов против Аргентины (1:1). По некоторым подсчетам, за поединком наблюдали 99,6% телезрителей – неслыханная аудитория! Что смотрели в этот день по ТВ другие исландцы? Финнбогасон пошутил: "Остальные 0,4% были на поле".

Акция #FreeSentsov в центре Москвы



Болельщики ЧМ-2018 на акции поддержки Олега Сенцова

Узник Кремля – украинский режиссер Олег Сенцов – уже больше месяца продолжает голодовку, а весь цивилизованный мир продолжает требовать от российского режима его освобождения. Очередную акцию поддержки Сенцова провели актеры московского Teaтр.doc – в центре города они смело раздавали иностранным болельщикам листовки (на испанском и английском языках) о незаконно заключенном украинце. Кое-кто из болельщиков охотно фотографировался с плакатом с надписью #FreeSentsov, другие же говорили, что не хотят смешивать спорт с политикой". В целом акция продолжалась примерно час, пока полиция не задержала актеров.

Читайте также: Первый скандал на ЧМ-2018, медведь-шоу и проукраинские матрешки

Футбол они так и не увидели

Ужасная история случилась в квартире грузинского футболиста Соломона Кверквелии, который выступает за московский "Локомотив". Игрок вместе с клубом отправился на тренировочный сбор на Кипр, а на время своего отсутствия разрешил пожить у себя двоим знакомым болельщикам из Грузии, которые приехали на ЧМ-2018. Но оказалось, что гости интересовались не только футболом. В день приезда они приняли наркоту, а уже через сутки одного из них нашла мертвым соседка Кверквелии по лестничной площадке. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиками. Его друг скрылся с места событий.

Раскаяние хулигана



Робби Уильямс показывает неприличный жест на церемонии открытия ЧМ-2018

Иногда лучше молчать, чем говорить. Эту прописную истину не знает британский певец Робби Уильямс, который оскандалился на церемонии открытия ЧМ-2018, показав всему миру в телекамеру неприличный жест. Любой адекватный на его месте старался бы не вспоминать ту историю, чтобы все побыстрее забыли. А Робби наоборот принялся оправдываться. Но получилось это по-дурацки.

В таких ситуациях главное – не спровоцировать международный конфликт. Мне это удалось, – начал издалека певец. – Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, не знал, успею ли закончить выступление. Так показал, что до начала матча одна минута.

Ага! Показал одну минуту средним пальцем. Трогательная версия!

Впрочем, Робби сразу же признался, что часто просто не контролирует себя: "Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил. Я не могу всегда контролировать эмоции. Иногда я что-нибудь сделаю, а через пять минут говорю: "Я что, действительно только что... Действительно... Или нет?"

Читайте также: Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018

Полный нефарт

В неприятную историю попал в Москве и еще один известный певец – колумбиец Хуан Луис Лондоньо, который выступает под псевдонимом Maluma. Он был одним из кандидатов на исполнение гимна Чемпионата мира-2018 на церемонии открытия. Но этот шанс достался более именитому Робби Уильямсу. Тогда Maluma прибыл в Белокаменную просто поболеть за красивый футбол и родную сборную Колумбии. Но визит оказался крайне неудачным. У певца украли драгоценности на сумму 50 миллионов рублей. Полиция уже подтвердила этот факт, однако пока не афиширует, как это произошло.

Интимная картина



Ирина Романовская и ее портрет Мохамеда Салаха

Самая эпатажная художница России Ирина Романовская решила дополнительно попиариться на ЧМ-2018 вообще и на звезде сборной Египта Мохамеде Салахе в частности. Она обнародовала фото своей картина, на которой изображен Салах. И все бы ничего. Но Ирина утверждает, что нарисовала портрет египтянина... грудью!

Именно так! Игра Салаха поражает и вдохновляет. И я экстравагантным способом решила запечатлеть портрет футболиста в фиолетовых тонах, контур выводила фломастером, а краску наносила своим прекрасным телом, пользуясь трафаретами. Процесс интимный, работаю я в одиночестве и никому не показываю, потому что считаю, что было бы нескромным выставлять на всеобщее обозрение весь процесс создания картины, что-то должно быть за кадром,

– сказала Романовская.

Конечно, многие не верят словам художницы. Тем не менее, уже нашлись коллекционеры, которые хотят приобрести картину и готовы выложить за нее немалые деньги.

Читайте также: Чемпионат мира-2018 по футболу: расписание матчей