Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели

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По уши в кофе: политики придумали странный тренд

В следующем году перед украинцами будет сложный и ответственный выбор: мы будем выбирать президента и парламент. Политики уже начали удивлять нас. Как вот, например, пить кофе на заправке.

Похвастались фото с заправки – Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, Марина Порошенко и Анатолий Гриценко. Политологи прогнозируют, что кандидаты в борьбе за тепленькие кресла на кофе не остановятся. Впоследствии пересядут на велосипеды, пойдут на футбольные матчи, в магазины и аптеки.

Видео об украинских политиках, которые "полюбили" пить кофе на заправках

Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие враждебных действий 17 ноября погиб украинский защитник. Враг вел прицельный огонь по бойцам ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В то же время украинская разведка сообщила о ликвидации 2 пророссийских боевиков и ранении еще 5 оккупантов.

Видео о ситуации на Донбассе

Акция "ЗупиниЛося": в Киеве со скандалами и драками наводят порядок на дорогах

Активисты своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Иногда со скандалами, потасовкой и даже драками расчищают дороги и ставят на место хамов за рулем. Водители, хитро минуя огромные пробки, пытаются протиснуться на пешеходную зону, где ежедневно ходят люди. Однако движение таким водителям преграждают активисты проекта "ЗупиниЛося". Также борются активисты с неправильной парковкой.

Видео с акции "ЗупиниЛося​"

Активисты под домом Авакова требуют его отставки

17 ноября более сотни активистов собрались под вероятным домом Арсена Авакова с требованием отправить его в отставку. На заборе они развесили плакаты, а также поставили импровизированную мусорку, что символизирует место, в которое надо положить все его реформы.

По словам протестующих, именно из-за таких громких акций дела начинают продвигаться. Ведь именно из-за митингов активистов и друзей Екатерины Гандзюк была создана Временная следственная комиссия и арестованы лица, причастные к убийству активистки.

Видео с митингов под зданием Арсена Авакова

Первый снег в Киеве

14 ноября в Киеве на дорогах из-за снега образовались 10-бальные пробки. Коммунальная техника хоть и работала, но сделать передвижение по городу удобным не смогла. Однако снег в ноябре – это не только сюрпризы для автомобилистов, а и тысячи фото и видео в Instagram и Facebook. Детям – забава, и молодежь также уже запланировала развлечения. Казалось бы, обычные осадки в столице превратились в новость номер один для коммунальщиков, СМИ и пользователей соцсетей.

Видео о реакции киевлян на первый снег