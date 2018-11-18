20:27
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели

      110 Читати новину українською
      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      По уши в кофе: политики придумали странный тренд

      В следующем году перед украинцами будет сложный и ответственный выбор: мы будем выбирать президента и парламент. Политики уже начали удивлять нас. Как вот, например, пить кофе на заправке.

      Похвастались фото с заправки – Юлия Тимошенко, Владимир Гройсман, Марина Порошенко и Анатолий Гриценко. Политологи прогнозируют, что кандидаты в борьбе за тепленькие кресла на кофе не остановятся. Впоследствии пересядут на велосипеды, пойдут на футбольные матчи, в магазины и аптеки.

      Видео об украинских политиках, которые "полюбили" пить кофе на заправках

      Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие враждебных действий 17 ноября погиб украинский защитник. Враг вел прицельный огонь по бойцам ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В то же время украинская разведка сообщила о ликвидации 2 пророссийских боевиков и ранении еще 5 оккупантов.

      Видео о ситуации на Донбассе

      Акция "ЗупиниЛося": в Киеве со скандалами и драками наводят порядок на дорогах

      Активисты своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Иногда со скандалами, потасовкой и даже драками расчищают дороги и ставят на место хамов за рулем. Водители, хитро минуя огромные пробки, пытаются протиснуться на пешеходную зону, где ежедневно ходят люди. Однако движение таким водителям преграждают активисты проекта "ЗупиниЛося". Также борются активисты с неправильной парковкой.

      Видео с акции "ЗупиниЛося​"

      Активисты под домом Авакова требуют его отставки

      17 ноября более сотни активистов собрались под вероятным домом Арсена Авакова с требованием отправить его в отставку. На заборе они развесили плакаты, а также поставили импровизированную мусорку, что символизирует место, в которое надо положить все его реформы.

      По словам протестующих, именно из-за таких громких акций дела начинают продвигаться. Ведь именно из-за митингов активистов и друзей Екатерины Гандзюк была создана Временная следственная комиссия и арестованы лица, причастные к убийству активистки.

      Видео с митингов под зданием Арсена Авакова

      Первый снег в Киеве

      14 ноября в Киеве на дорогах из-за снега образовались 10-бальные пробки. Коммунальная техника хоть и работала, но сделать передвижение по городу удобным не смогла. Однако снег в ноябре – это не только сюрпризы для автомобилистов, а и тысячи фото и видео в Instagram и Facebook. Детям – забава, и молодежь также уже запланировала развлечения. Казалось бы, обычные осадки в столице превратились в новость номер один для коммунальщиков, СМИ и пользователей соцсетей.

      Видео о реакции киевлян на первый снег

       

      Теги: Новости Киева Новости Украины Жертвы Война на Донбассе протесты Новости политики Юлия Тимошенко Вооруженные Силы Украины Владимир Гройсман Анатолий Гриценко Арсен Аваков Снег в Украине Видео недели
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Румынию без визы: начало действовать малое пограничное движение
       7 июля 2015 , 20:25
      Открыть бизнес в Украине онлайн — уже реальность: как это работает
       21 сентября 2017 , 20:01
      Здоровяк Дуэйн "Скала" Джонсон заставил плакать своего двойника
       1 августа , 18:00
      Главные новости футбола 11 сентября: Испания уничтожила Хорватию в Лиге наций, Украина U-21 победила Андорру
       12 сентября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук