Страны G20 не договорились о сокращении добычи нефти

Министры энергетики стран G20 завершили раунд переговоров о стабилизации рынка нефти. Однако о конкретном соглашении по сокращению добычи "черного золота" Большой двадцатке договориться не удалось.

Представники урядів країн G20 зобов’язались зробити все необхідне, аби енергетичний сектор допоміг світові подали наслідки пандемії. Однак про жодні домовленості щодо зменшення видобутку нафти не йдеться, інформує "Радіо Свобода".

До теми Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна

10 квітня представники ОПЕК попередньо погодили угоду, за якою видобуток нафти планують скоротити на 10 мільйонів барелів на добу в травні і червні. Мета цього кроку – стабілізація ринку, що постраждав внаслідок спалаху коронавірусу.

Очікувалось, що під час зустрічі G20 до цієї угоди доєднаються США, Мексика та Канада. Проти скорочення видобутку нафти виступають США. У Вашингтоні наголосили, що американське виробництво вже падає через низькі ціни.

Важливо! Через пандемію попит на "чорне золото" впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін, передусім. загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.

Які країни входять до G20?

Велика двадцятка: Євросоюз, Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія. Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія.