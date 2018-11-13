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      Где в мире легализована марихуана: инфографика

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      Страны, в которых легализована марихуана – карта
      Страны, в которых легализована марихуана – карта / 24 канал

      Дебаты относительно легализации и декриминализации марихуаны идут во всем мире, но уже десятки стран смягчили свои законы. К тому же, во многих странах канабис легально используют в медицинских целях.

      В 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В этом году в октябре легализовали марихуану в Канаде.

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      Следовательно, в Канаде дома можно выращивать не более четырех кустов марихуаны. Хранить разрешено только до 30-ти граммов сухой конопли, а купить препарат жители смогут в специальных магазинах или у лицензированных производителей.

      Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине. Частичная легализация означает, что жители этих стран могут выращивать и хранить небольшое количество конопли.

      Марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивное компонент – ТГК (тетрагидроканнабинол).


      Где легализована марихуана: карта

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      В большинстве случаев хранения конопли предусматривает административную ответственность – штраф или исправительные работы. Но в некоторых странах зависимости от тяжести преступления может предусматриваться и уголовная ответственность.

      Употребление и хранение марихуаны в Украине является незаконным. Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, более 5 граммов – уголовную.

      Автор: Елена Булан
      Теги: Новости Украины Канада Здоровье Наркотики медицинский каннабис Инфографика
      Источник: 24 канал
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