Дебаты относительно легализации и декриминализации марихуаны идут во всем мире, но уже десятки стран смягчили свои законы. К тому же, во многих странах канабис легально используют в медицинских целях.

В 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В этом году в октябре легализовали марихуану в Канаде.

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Следовательно, в Канаде дома можно выращивать не более четырех кустов марихуаны. Хранить разрешено только до 30-ти граммов сухой конопли, а купить препарат жители смогут в специальных магазинах или у лицензированных производителей.

Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине. Частичная легализация означает, что жители этих стран могут выращивать и хранить небольшое количество конопли.

Марихуана – психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивное компонент – ТГК (тетрагидроканнабинол).



Где легализована марихуана: карта

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В большинстве случаев хранения конопли предусматривает административную ответственность – штраф или исправительные работы. Но в некоторых странах зависимости от тяжести преступления может предусматриваться и уголовная ответственность.

Употребление и хранение марихуаны в Украине является незаконным. Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, более 5 граммов – уголовную.