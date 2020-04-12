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      Страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти

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      / Sunriseread.com

      12 апреля состоялось экстренное заседание стран ОПЕК+. Прошло оно в режиме видеоконференции. Во время мероприятия страны-экспортеры нефти должны были поставить точку в вопросе спора с Мексикой относительно добычи нефти.

      В итоге страны ОПЕК+ достигли компромисса с Мексикой и договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, передает информационное агентство РИА Новости.

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      Заметим, специалисты ожидали, что сокращение составит десять миллионов баррелей. В соглашении должны участвовать 23 страны.

      Информацию о подписании соглашения уже подтвердили министры энергетики Мексики, Казахстана и Кувейта. Сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей должно состояться в мае – июне 2020 года.

      Заметим, что такой объем является крупнейшим в истории. Подписание договоренностей было необходимо для поддержания цен на нефть,

      Что предшествовало этим событиям

      В начале марта страны ОПЕК не смогли договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров добычи нефти.

      Когда же стало известно, что с 1 апреля со всех участников альянса будут сняты обязательства, Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен на нефть. И это сразу же обвалило котировки.

      Далее стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Последняя встреча стран ОПЕК+ (также в режиме видеоконференции) прошла 9 апреля. Завершилась она принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

      Правда, заключить соглашение помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать только на 100 тысяч баррелей. Взамен ей предлагали сократить на 400 тысяч баррелей в сутки. Не удалось прийти к компромиссу с Мексикой и на энергетической встрече стран G20, которая состоялась 10 апреля.

      Новость дополняется...

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: ОПЕК Мексика нефть
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