"Страшилки" про роды, в которые не стоит верить

Часто женщины между собой делятся негативным опытом о родах, что формирует определенное отношение к процессу – мысли о нестерпимой боли, отчаянный крик и страх.

Но роды далеко не так проходят, окружение может сделать их более легкими и счастливыми для роженицы, передает 4mama.

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Миф 1. Мужа не стоит брать с собой на роды, он такого насмотрится

Во время партнерских родов муж будет знать, через что пришлось пройти женщине, новорожденный младенец может полежать у отца на груди. Но важно, чтобы мужчина был готов к этому психологически – не стоит его "тянуть", если он боится.

Мужчина может заранее хорошо подготовиться к событию – изучить информацию, посмотреть необходимые видео, это поможет знать, что необходимо беременной жене. Также в трудную минуту для женщины очень важна поддержка мужа.

Партнерские роды помогают женщине успокоиться и чувствовать себя в безопасности

Беременные, которые полны страхов, передают свое состояние и ребенку во время родов. Поэтому не стоит слушать негатив от подруг – у каждой это свой отдельный опыт.

Миф 2. Роды – больно и очень долго

"20 часов я рожала своего малыша", – слышите вы от подруги. Но на самом деле все начинается со схваток, которые сначала не слишком болезненные и частые – можно ходить и даже попробовать уснуть.

Миф 3. Без разрывов не обойдется

Разрывы или эпизиотомия – необязательные условия родов. Если правильно "тужиться", слушать команды врача, то вполне можно обойтись без этого. Заранее стоит отработать технику дыхания во время потуг.

Без разрывов можно обойтись, главное – выполнять команды врача

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