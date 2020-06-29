На Львовщине вблизи Трускавца произошел сдвиг на автодороге Сходница – Орив. Причина – безумный ливень, который недавно охватил западные области Украины.

На дороге Орив – Сходница произошли оползни: детали

Оползни произошли со стороны села Орив, а именно на пути близ горы Цюхив Дол. Поэтому эта дорога сейчас является не проезжей. Об этом пишет издание "Стоит – Галицкие Новости".

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Смещение на автодороге Сходница - Орив / Фото: "Стоит - Галицкие Новости"

Заметим! В результате наводнения на Западной Украине в целом разрушены более 150 километров автодорог и еще почти 600 километров – повреждены.

Издание добавляет, что в свое время из Трускавца до горы Цюхив Дол хотели построить подвесную канатную дорогу. Ее длина должна была составлять 2 – 2,5 километра. Начальная станция должна была быть с улицы Городище, промежуточная – на Лысой Горе, конечная – на склонах горы Цюхив Дол.

Также хотели построить виллы на горе, вблизи конечной станции канатки, где есть прекрасный панорамный вид на Трускавец и окрестности. Но в конце концов проект так и не реализовали.

Где на Львовщине произошел сдвиг на дороге / Карта

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Такое в этом районе случается не впервые, но причина – другая

В начале марта между Трускавцом и Стебником возникла новая карстовая пропасть. Первыми о смещении почвы сообщили местные жители, которые услышали грохот обвала земли.

Из-за опасности дальнейшего оползня местные власти попросили людей не приезжать на место обвала. Кроме того, дорогу между Трускавцом и Дрогобычем признали опасной и перекрыли. Сегодня следует объезжать через Стебник. Хотя иногда местные раздвигают бетонные блоки самовольно.

Смотрите видео карстового провала вблизи Стебника Львовской области