Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели

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В Киеве показали документальный фильм "Перекресток Бала"

Пять лет назад украинские военные покинули Дебальцевский плацдарм. Ожесточенные бои на нем велись с 21 января до 18 февраля 2015 года. Сегодня Украина чтит память защитников, погибших в тех трагических зимних боях. В музее истории Украины во Второй мировой войне презентовали экспозицию посвященную Дебальцево и состоялся специальный показ документального фильма "Перекресток Бала".

Смотрите видео: страшная правда о Дебальцево

Люди по всему миру начали хуже относиться к людям из Азии

Коронавирусом в мире заболели 77 тысяч человек. И лишь две тысячи из них – за пределами Китая. Сейчас Пекин запретил своим гражданам выезжать в туристические поездки за границу. Количество новых случаев заболевания постепенно уменьшается, а вот проявлений ксенофобии и негативного отношения к людям из Азии становится больше.

Смотрите видео: коронавирус или ксенофобия

Грецию и Испанию накрыли массовые протесты

В греческой столице не ходит ни метро, ни городские автобусы, ни троллейбусы, а все из-за протестов людей. А на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов – в течение нескольких часов движение по трассам было заблокировано.

Смотрите видео: почему бастуют европейцы

Как Украина борется с домашним насилием

В Украине от домашнего насилия страдают примерно 2 миллиона женщин. И лишь менее трети – решаются об этом говорить и обращаться за помощью. Это несмотря на то, что на их стороне закон.

Смотрите видео: какие успехи Украины на пути к преодолению домашнего и гендерного насилия

Казахско-русская гречка

Идет шестой год войны с Россией. Обе страны постоянно расширяют взаимные санкции на ввоз товаров. Однако, на прилавках наших магазинов все еще можно найти товары из страны-агрессора. Покупая их, мы из собственного кармана спонсируем врага, который разорвал нашу страну и до сих пор убивает наших защитников на Востоке.

Смотрите видео: почему на прилавках увеличилось количество крупы из России