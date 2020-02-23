Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
В Киеве показали документальный фильм "Перекресток Бала"
Пять лет назад украинские военные покинули Дебальцевский плацдарм. Ожесточенные бои на нем велись с 21 января до 18 февраля 2015 года. Сегодня Украина чтит память защитников, погибших в тех трагических зимних боях. В музее истории Украины во Второй мировой войне презентовали экспозицию посвященную Дебальцево и состоялся специальный показ документального фильма "Перекресток Бала".
Смотрите видео: страшная правда о Дебальцево
Люди по всему миру начали хуже относиться к людям из Азии
Коронавирусом в мире заболели 77 тысяч человек. И лишь две тысячи из них – за пределами Китая. Сейчас Пекин запретил своим гражданам выезжать в туристические поездки за границу. Количество новых случаев заболевания постепенно уменьшается, а вот проявлений ксенофобии и негативного отношения к людям из Азии становится больше.
Смотрите видео: коронавирус или ксенофобия
Грецию и Испанию накрыли массовые протесты
В греческой столице не ходит ни метро, ни городские автобусы, ни троллейбусы, а все из-за протестов людей. А на юге Испании фермеры перекрыли несколько местных автобанов – в течение нескольких часов движение по трассам было заблокировано.
Смотрите видео: почему бастуют европейцы
Как Украина борется с домашним насилием
В Украине от домашнего насилия страдают примерно 2 миллиона женщин. И лишь менее трети – решаются об этом говорить и обращаться за помощью. Это несмотря на то, что на их стороне закон.
Смотрите видео: какие успехи Украины на пути к преодолению домашнего и гендерного насилия
Казахско-русская гречка
Идет шестой год войны с Россией. Обе страны постоянно расширяют взаимные санкции на ввоз товаров. Однако, на прилавках наших магазинов все еще можно найти товары из страны-агрессора. Покупая их, мы из собственного кармана спонсируем врага, который разорвал нашу страну и до сих пор убивает наших защитников на Востоке.
Смотрите видео: почему на прилавках увеличилось количество крупы из России
Выбор редакции
-
Сборная Украины на последней секунде отдала победу Венгрии в отборе на Евробаскет-2021сегодня , 19:52
-
С 24 февраля правила выдачи Green Card становятся более сложными: что нужно знатьсегодня , 18:58
-
"Шахтер" в компенсированное время вырвал победу у "Десны" в матче со сложным решением VAR: видеосегодня , 18:55