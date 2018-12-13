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      Артем Овдиенко

      Страшно їхати до Європи

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      Новорічні свята краще відзначати вдома
      Новорічні свята краще відзначати вдома / Фото з відкритих джерел

      "Ні, дякуємо! Краще ви до нас", – саме так зазвичай відповідають мої друзі-іноземці з благодатної Європи, коли кличу їх у гості в Україну.

      Не хочуть їхати, бояться. Бо у нас – "війна, воєнний стан, націоналісти з факелами вулицями Києва ходять і б'ють геїв"... Зрозуміло, що всіх цих страхів мої друзі з-за кордону понабиралися із "Раша Тудей" – дуже якісного англомовного російського пропагандистського телеканалу, що є ефірі мало не будь-якої країни світу.

      Звісно, я намагаюсь розвінчувати міфи. А коли таки вдається вмовити іноземців приїхати в Україну, вони на власні очі все бачать і залишаються враженими. Потому вже й самі жадають приїжджати ще й ще, бо їм цікаво, смачно і дуже-дуже дешево коштує відпочинок в Україні. Та коли вмовляєш їх перший раз приїхати – таких нісенітниць наслуховуюсь та змушений спростовувати, що не знаєю чи то плакати, чи сміятися.

      Читайте також: Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну

      Проте, сталося так, що і я нині з подібним зіткнувся. Тільки тепер я по той бік барикад! Тепер я боюсь їхати у благодатну Європу, де зараз у розпалі різдвяні ярмарки та ісламістські теракти.

      Тьфу-тьфу-тьфу, але чого у нас в країні точно немає – терористів-смертників, які готові не просто покласти своє життя на вівтар своєї віри, а й покласти життя випадкових перехожих. Скоюють вони теракти переважно у людяних місцях, переповнених іноземними туристами.

      Погодьтеся, що, напевно, немає дурнішої ситуації, аніж поїхати з Україні відсвяткувати Різдво у затишний німецький Берлін чи французький Страсбург й загинути там під колесами автівки релігійного фанатика, що спрямував її у натовп, або ж стікати кров'ю від кулі того ж таки фанатика, який із вигуками "Алах Акбар" відкриває вогонь по натовпу із автоматичної рушниці.

      Саме тому мені в Україні тепер спокійніше. Тепер вже буду ніяковіти і відмовлятися їхати в гості за кордон, коли мене кликатимуть туди на свята. І ніяковіти буду від того, що мені соромно зізнатися друзям-іноземцям, що боюся їхати на свята до Європи через можливі теракти.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Теракт Европа Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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