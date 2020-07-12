Водитель в наркотическом и алкогольном опьянении столкнулся с легковой машиной, в которой ехала семья. Погибли двое взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. В сети пишут, что водителя уже пытаются "отмазать". Произошло это на Старообуховской трассе на Киевщине 12 июля.

Детали ДТП у Козина

Причиной аварии стала невнимательность на дороге и превышение скорости. Об этом в фейсбуке сообщает dtp.kiev.ua. По информации "Киев оперативный", водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле). Также у него были признаки наркотического опьянения.

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В результате водитель Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Кроме того, всю дорогу усыпало обломками. Чтобы извлечь пострадавших из искореженных машин, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Некоторых свидетелей выносили на руках.

Первые минуты после ДТП на Старообуховской трассе на Киевщине: видео

В сети пишут, что на месте аварии люди хотели устроить самосуд, но в итоге этого так и не сделали. Почему пользователи не уточняют.

На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи, патрульные полицейские. Добавим, автомобиль Mercedes зарегистрирован на женщину по имени Ольга Витальевна, 1971 года рождения.

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Смотрите видео с места смертельного ДТП возле Козина на Киевщине

Что известно о погибших и состоянии пострадавших