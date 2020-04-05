Страшное ДТП на Донбассе с участием пограничника и военного: есть погибшие и травмированные
В поселке Марковка на Луганщине в результате ДТП, которое устроил инспектор пограничной службы, два человека погибли и еще двоих, в том числе военнослужащего, госпитализировали. Инцидент произошел примерно в первом часу ночи 5 апреля.
Об инциденте сообщает пресс-служба ГБР. По предварительной информации следствия, пограничник ехал на Toyota Land Cruiser. В один момент он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной опорой линий электропередач и деревом.
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В его машине находились еще 4 человека. В результате ДТП двое из них погибли на месте инцидента. Еще двоих мужчин, один из которых является военнослужащим, доставили в местную больницу. Они получили многочисленные травмы.
По данному факту ГБР открыло уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинивших тяжкое телесное повреждение. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Смертельное ДТП с участием пограничника на Луганщине (Фото: ГБР)
Расследуют обстоятельства аварии следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.
Похожее ДТП недавно произошло на Кировоградщине. Правда, за рулем там находился полицейский. Кроме того, в момент столкновения мужчина был пьян. В результате погибла его 19-летняя пассажирка.
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