Страшное ДТП на Житомирщине:фура разнесла ВАЗ, есть погибшие, водитель сбежал – фото, видео 18+

Ужасная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла утром 15 августа на автодороге Киев – Чоп в Житомирской области.

Как информирует пресс-служба полиции области, грузовик на турецких номерах выехал на встречную полосу и врезался в легковушку ВАЗ возле села Ставище.

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Сообщение об аварии поступило примерно в 6:10 утра в среду.

15 августа на 70-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и ВАЗ. В результате погиб водитель и пассажир легковушки. Водитель фуры с места происшествия скрылся,

– сообщили в полиции.

Предварительно удалось установить, что водитель грузовика VOLVO на турецких номерах выехал на встречную полосу и влетел в ВАЗ-2110.

28-летний водитель легковушки из Киева и его 31-летний пассажир – житель Черниговской области – погибли на месте.

Горе-водителя грузовика, который скрылся с места ДТП, полиция разыскивает. Известно, что это гражданин Турции 1967 года рождения.

Фура, которая перевозила фрукты, после столкновения загорелась. Очевидцы публикуют в сети жуткие фото и видео с места аварии.

Смотрите видео с места аварии с грузовиком и легковушкой на Житомирщине:

По предварительной версии полиции, водитель фуры, вероятно, уснул за рулем.