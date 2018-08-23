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Страшное ДТП с украинцами в Польше: появились новые детали о пострадавших

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Во Львов доставили на лечение пассажирку автобуса, который 17 августа перевернулся в Польше. В результате ДТП женщина получила тяжелую травму позвоночника, в настоящее время находится в больнице скорой помощи. В целом 30 туристов уже в Украине, а еще почти два десятка украинцев до сих пор остаются в Польше.

Из Перемышля во Львов уроженку Самбора перевозили спецтранспортом. После обследования медики решили, что женщина будет находиться в городской больнице скорой помощи. Состояние 51-летней женщины – средней тяжести. По словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает.

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Сколько еще продлится лечение во Львове – пока неизвестно. С женщиной сейчас находятся родственники.

"Мама в стабильном состоянии, но слабая. Ей тяжело воспринимать любых посетителей", – рассказал сын потерпевшей Василий.

Сейчас в Польше до сих пор остается 17 украинских туристов, 10 из них – в госпиталях. Как сообщил туроператор, который вез людей в Вену, страховая компания покроет расходы на лечение в Польше.

Страховая компания оплачивает лечение пострадавших после того, как получит документы от больницы,
– сообщила представитель туристической компании Ирина.

Проживание украинцев, которые остались в Польше, оплачивает туроператор, а вот как можно быстрее добраться домой пострадавшим помогают консулы.

Некоторые пострадавшие еще имеют очень тяжелые повреждения, поэтому их выписывать не будут до полного выздоровления. Те, кто выписался из госпиталя, будут отправлены в Украину. На границе будет сделан зеленый коридор, чтобы люди не стояли в очередях,
– отметил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Напомним, 17 августа львовский экскурсионный автобус разбился вблизи Перемышля. Транспорт на серпантине не вписался в поворот, и слетел с тридцатиметрового склона. В результате катастрофы погибли три человека, еще пятьдесят пострадали.

 

Теги: Новости Украины ДТП в Польше с украинцами Аварии и ДТП Новости Львова Новости Польши
Источник: 24 канал
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