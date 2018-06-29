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Страшное ДТП с украинцами в Румынии: трое детей травмированы

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Страшное ДТП с украинцами в Румынии
Страшное ДТП с украинцами в Румынии / noi.md

В пятницу, 29 июня, в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с 60 украинцами, которые возвращались с отдыха в Болгарии. В результате аварии трое детей получили травмы.

Об этом сообщил местный сайт noi.md.

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Как отмечается, на место ДТП прибыло более 15 машин скорой помощи, экипажей SMURD и спецавтомобилей.

Власть активировала Красный план вмешательства и направила на место происшествия три машины скорой помощи SMURD, 10 машин скорой помощи районной службы, микроавтобус для перевозки пассажиров, два спецавтомобиля для перевозки персонала и жертв и несколько спецавтомобилей для вмешательства в случае коллективных ДТП и природных бедствий,
– говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три девочки 11, 13 и 14 лет. Сейчас их доставили в больницу, а пассажиров разместили в доме культуры "Михайло Когэлничану". Известно, что в автобусе находилось 60 человек – 49 детей и 11 взрослых.

Работники полиции предполагают, что авария произошла из-за невнимательности 52-летнего водителя, который потерял контроль над рулем. Отмечается, что он является гражданином Украины. Правоохранители подали уголовное дело с целью причинения телесных повреждений по вине водителя.

Напомним, 13 мая произошла авария с участием детей вблизи Бреста. Тогда автобус с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик, еще один находился в коме, пятеро – в тяжелом состоянии.

Теги: Дети Румыния Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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