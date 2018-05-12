Страшное ДТП в Кировоградской области унесло жизни 4 человек, среди них – 2 детей

12 мая в Знаменском районе Кировоградской области в ДТП 4 человека погибли, еще двое получили ранения.

Как информирует пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области, сообщение о резонансном ДТП поступило примерно в 19:05 12 мая.

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Авария произошла на автодороге Кропивницкий – Знаменка неподалеку от села Субоци.

В результате столкновения легковушек Toyota и Volkswagen четверо человек погибли на месте, среди них двое детей 2016 и 2017 годов рождения. Дети находились в салоне автомобиля Toyota.

Жуткое ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 пострадавших

Еще двух человек, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу.

Среди погибших в ДТП на Кировоградщине двое детей

Тело погибшего водителя спасателям пришлось извлекать из автомобиля Toyota с помощью специнструментов.