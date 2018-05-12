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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Страшное ДТП в Кировоградской области унесло жизни 4 человек, среди них – 2 детей

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Смертельное ДТП на Кировоградщине
Смертельное ДТП на Кировоградщине / kirovohrad.dsns.gov.ua

12 мая в Знаменском районе Кировоградской области в ДТП 4 человека погибли, еще двое получили ранения.

Как информирует пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области, сообщение о резонансном ДТП поступило примерно в 19:05 12 мая.

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Авария произошла на автодороге Кропивницкий – Знаменка неподалеку от села Субоци.

В результате столкновения легковушек Toyota и Volkswagen четверо человек погибли на месте, среди них двое детей 2016 и 2017 годов рождения. Дети находились в салоне автомобиля Toyota.

ДТП Кіровоград

Жуткое ДТП на Кировоградщине: 4 погибших, 2 пострадавших

Еще двух человек, которые находились в автомобиле Volkswagen Touareg, госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу.

ДТП жертви Кіровоград

Среди погибших в ДТП на Кировоградщине двое детей

Тело погибшего водителя спасателям пришлось извлекать из автомобиля Toyota с помощью специнструментов.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Дети Новости Кропивницкого
Источник: 24 Канал
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