Страшное ДТП в Одесской области: два человека сгорели заживо (фото, видео)

Два человека сгорели заживо в машине в результате ДТП в Одесской области. Трагедия произошла в селе Дмитровка Килийского района.

Авария произошла 16 октября примерно в 22:30, сообщает Bessarabia Infrorm.

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Автомобиль на скорости съехал с дороги, вероятно, из-за сильного тумана, перевернулся и врезался в кирпичную стену. Машина сразу загорелась. Спасти не удалось ни водителя, ни его пассажирку.



Фото с места трагедии

В Одесской области в результате ДТП загорелась машина: смотрите видео

Очевидцы даже не смогли подступиться к машине из-за сильного огня. Люди сгорели прямо в салоне. Известно, что 30-летний водитель проживал в Килии, а его пассажирка была жительницей Белгорода-Днестровского.

Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, что ночью 16 октября в Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком. В результате столкновения в салоне автобуса сразу начался пожар, из-за которого погибли 35 человек.