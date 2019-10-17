Страшное ДТП в Одесской области: два человека сгорели заживо (фото, видео)
Два человека сгорели заживо в машине в результате ДТП в Одесской области. Трагедия произошла в селе Дмитровка Килийского района.
Авария произошла 16 октября примерно в 22:30, сообщает Bessarabia Infrorm.
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Автомобиль на скорости съехал с дороги, вероятно, из-за сильного тумана, перевернулся и врезался в кирпичную стену. Машина сразу загорелась. Спасти не удалось ни водителя, ни его пассажирку.
Фото с места трагедии
В Одесской области в результате ДТП загорелась машина: смотрите видео
Очевидцы даже не смогли подступиться к машине из-за сильного огня. Люди сгорели прямо в салоне. Известно, что 30-летний водитель проживал в Килии, а его пассажирка была жительницей Белгорода-Днестровского.
Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства трагедии выясняются.
Отметим, что ночью 16 октября в Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком. В результате столкновения в салоне автобуса сразу начался пожар, из-за которого погибли 35 человек.