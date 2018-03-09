Страшное смертельное ДТП произошло под Львовом

Утром 9 марта во Львовской области возле городка Рава-Русская, что в Жовковском районе, произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen Golf.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и руководитель сообщества "Варта 1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его словам, ДТП произошло на трассе Львов — Рава-Русская возле села Загорье.

"Не доезжая до города Рава-Русская Volkswagen Golf протаранил отбойник, одного человека забрала скорая, также есть погибший", — добавил он.

Кроме того, активист опубликовал соответствующие фото.