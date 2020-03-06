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      Страшное смертельное ДТП в Киеве: машина на скорости протаранила столб – фото, видео

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      В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской произошло смертельное ДТП в ночь на 6 марта. Там автомобиль Subaru BRZ на большой скорости влетел в электроопору. К сожалению, пассажир погиб.

      Ресурс "Информатор" со ссылкой на очевидцев пишет, Subaru на большой скорости ехал по проспекту. А вблизи с перекрестком с улицей Преображенской машину занесло на мокрой дороге. В итоге та снесла ограждающие столбики и влетела задней частью в столб.

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      От такого сильного удара Subaru получил сильные механические повреждения. Кроме того, от травм погиб молодой человек, ехавший на пассажирском сиденье. На вид ему было около 25 лет. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали его смерть.

      А вот водитель не получил серьезных травм. По словам правоохранителей, явных признаков опьянения у него не было. Детали трагического ДТП устанавливает следствие.

      Фото с места смертельного ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве / Фото "Информатор"

      Смотрите фідео с места смертельного ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве (Внимание! 18+)

      К слову, недавно в американском штате Вайоминг на шоссе столкнулись более 100 автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере три человека и еще десятки получили травмы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
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